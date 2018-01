Misturas destiladas

Há de marcas veneráveis como Aalborg Akvavit (aalborgakvavit.dk) a operações butique mais novas como Braunstein (braunstein.dk). Prove em bares e restaurantes que fazem seus próprios blends. Foi o que fiz no Restaurant Told & Snaps (toldogsnaps.dk), em Copenhague. Uma vodca com sea blackthorn (bagas de um arbusto de uso medicinal e cosmético) foi a primeira: transparente, leve, doce e floral. Após doses de uma misturada com faia - adstringente, cremosa, calorosa - me sentia bem. (Não é de estranhar. Segundo o menu, aguardentes de faia são "deliberadamente rejuvenescedoras").

Por último, uma mistura de semente de anis, casca de canela, cardamomo verde, folhas de lima e pimenta preta. "Consumido com moderação pode ser extremamente revigorante", adverte o menu. /SETH SHERWOOD