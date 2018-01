Mix cultural à moda de Nova York

Na Grand Central (grandcentralterminal.com), principal estação de trem e metrô da cidade, até 24 de dezembro, o deslumbrante prédio de quase cem anos recebe a Holiday Gift Fair. Sob os majestosos lustres dourados do Vanderbilt Hall e ao som de música ao vivo, mais de 70 bancas exibem roupas e móveis com preços para todos os bolsos.

Já as crianças certamente vão adorar o Holiday Train Show, com trens circulando por trilhos de mais de 10 metros de comprimento entre os arranha-céus de uma miniatura da Big Apple. Se a fome bater, desça até o subsolo da estação e aprecie os frutos do mar do tradicionalíssimo Oyster Bar (oysterbarny.com).

Apesar de ser palco o ano inteiro de um mercado de vegetais, nessa época do ano a Union Square (unionsquarenyc.org) recebe uma das mais concorridas feiras de Natal da cidade. Em uma centena de tendas listradas de vermelho e branco, artistas e designers exibem suas produções diariamente, das 11 às 20h, até a véspera de Natal.

Diversidade. Fonte imponente, iluminação aconchegante e cem lojas de vidro dão um charme de vilarejo antigo ao mercado do Bryant Park (theholidayshopsatbryantpark.com). Até 8 de janeiro você acha velas e bijuterias elegantes a bons preços. Nas barracas de comida, culinárias chinesa, mexicana e até turca. Outro ponto forte é o rinque de patinação gratuito.

Ao lado do Central Park, o Columbus Circle Holiday Fair (urbanspacenyc.com) propõe uma criativa seleção de artesanatos, até 24 de dezembro. / F.M.