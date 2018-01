'Mochilar' na Europa Chega de adiar aquele antigo sonho de conhecer a Europa. Quer um programa econômico? Encare um mochilão. Foi o que fizeram as amigas Camila Iunes, Karina Pesanti e Carolina Girardi. Estreantes no Velho Continente, elas começaram o planejamento no fim do ano passado. "Programamos tudo por conta própria", conta Camila, de 28 anos. A viagem foi realizada em junho, mas o grupo já tinha a passagem em mãos desde dezembro. Reservando com antecedência, é possível conseguir tarifas mais em conta. Para definir o itinerário, passando por Londres, Zurique, Paris, Bruxelas, Madri e Lisboa, as amigas tiveram de chegar a um acordo. "Acabei deixando Roma de fora", diz Camila. O grupo preferiu fazer dois trechos internos de avião - os mais longos - e o restante, de trem. "Há várias opções de bilhetes de trem. Compramos um na Eurail que contemplava três países, o ideal para a nossa viagem", conta Camila. Escolheram viajar durante o dia, sem se preocupar em economizar um dia de hospedagem. "Achamos que era desnecessário. E queríamos estar descansadas para agüentar caminhar bastante durante o dia", diz. A hospedagem, aliás, foi sempre em casas de amigos ou hostels reservados com antecedência pela internet. Karina conta que se surpreendeu com a qualidade dos albergues. "São superconfortáveis. Quase sempre o preço inclui café e a comida é boa", afirma. O grupo fez ainda um acordo: provar pelo menos um prato típico em cada cidade por onde passassem. As outras refeições, no entanto, teriam de ser mais econômicas. "Às vezes, comprávamos lanche e íamos comer nos parques, como é costume em muitos países", lembra Karina. "Uma delícia." De modo geral, tudo o que foi planejado por aqui deu certo. As reservas nos hotéis, o bilhete do trem, as passagens... Apenas um detalhe gerou arrependimento: o tipo de mala escolhido. "Foi péssima, de rodinhas. Muitos metrôs não têm escada rolante. E acabei levando coisa demais", diz Camila. Eurail: www.eurail.com