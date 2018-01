Moda de cinema vira tema de exposições

Hollywood Costume

vam.ac.uk

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Do look tradicional de Charlie Chaplin ao irreverente traje de Jack Sparrow em Piratas do Caribe, mais de cem figurinos que marcaram a história do cinema hollywoodiano - e influenciaram o universo da moda - estão prestes a ganhar mostra especial no Victoria & Albert Museum, em Londres.

Com abertura marcada para sábado e dividida em três galerias, tem como objetivo homenagear personagens icônicos de um século (1912 a 2012) de produção cinematográfica, com ênfase para o trabalho de concepção criativa dos figurinos. Aos amantes dos clássicos, destaque para a roupa de Holly Golightly (vivida por Audrey Hepburn) em Bonequinha de Luxo (1961) e a de Dorothy Gale (Judy Garland, foto) em O Mágico de Oz (1939). Até 27 de janeiro de 2013.

Paris Vu par Hollywood

paris.fr

A partir de quinta-feira, na prefeitura da capital francesa, moradores e turistas vão poder conferir um enorme acervo cinematográfico que expõe a conexão entre Paris e a sétima arte americana. São trailers, cartazes, figurinos e objetos usados em 800 filmes que, embora produzidos nos Estados Unidos, trazem a Cidade Luz não apenas como cenário, mas como personagem. Ali, você reconhece o romantismo da cidade no clássico Casablanca (1942), o provocante universo do cancã explorado no musical Moulin Rouge (2001) e a elegância da moda francesa em detalhes das roupas de Maria Antonieta (2006). Até 15 de dezembro.

Jean Paul Gaultier -

Universo de la Moda

exposicionesmapfrearte.com

Com peças audiovisuais, fotografias, desenhos originais e 110 modelos de alta-costura selecionados a dedo, a mostra, realizada na Fundação Mapfre, em Madri, está mais para uma instalação contemporânea do que para uma retrospectiva do trabalho do estilista francês. O ponto alto fica por conta das criações feitas em parceria com Pedro Almodóvar para filmes como Kika (1993), Má Educação (2004, na foto, o traje de Gael García Bernal) e A Pele que Habito (2011), além de peças elaboradas para a diva Madonna. Em cada um deles, o movimento urbano surge em evidência como fonte de inspiração de suas propostas mais inovadoras, responsáveis por colocar Gaultier em destaque no mundo fashion e cinematográfico. Até 6 de janeiro de 2013.