Moldura para o pôr do sol no litoral cearense Uma caminhada leve, de uma hora de duração em passo tranquilo, separa o centrinho da vila de Jericoacoara, no Ceará, de sua atração mais simbólica. A Pedra Furada, rocha à beira-mar com um buraco no meio, é bonita em qualquer época, mas ganha encanto adicional entre 15 de julho e 15 de agosto. No período, o sol se põe no mar, tornando a pedra sua moldura natural.