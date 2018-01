Reabertura do MoMa reforça cenário cultural de São Francisco; veja outros museus por lá

Desde sábado, a veia artística de São Francisco voltou a pulsar mais forte com a reinauguração do Museu de Arte Moderna (MoMa), após uma reforma de três anos e US$ 305 milhões. O novo prédio de 10 andares reabre com 16 exibições, entre elas as obras coloridas de Paul Klee (1879-1940) e os móbiles de Alexander Calder (1898-1976). É preciso comprar ingressos com antecedência (US$ 25) em sfmoma.org. Mas este não é o único museu bacana por ali. Confira.

Children’s Creativity. Espaço de estímulo à imaginação das crianças, com laboratórios de música, arte e inovação. US$ 12.

Contemporary Jewish. Sob o conceito de conectar arte, pessoas e ideias, o museu reúne um acervo de respeito com obras e fotografias de artistas judeus do século passado. No programa, shows, mostras e performances. US$ 12.

African Diaspora. Dedicado a resgatar os antepassados africanos de imigrantes não só nos Estados Unidos, mostra em salas interativas o poder da herança cultural por meio de telas, esculturas e música. Entrada US$ 10.