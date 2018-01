Monalisa versão GG em shopping de Gales

BENEFICENTE - Painel do centro Eagles Meadow ajudará a arrecadar recursos para um hospital infantil

A célebre pintura de Leonardo Da Vinci foi parar no chão do shopping Eagles Meadow, em Gales. A réplica de 240 metros quadrados da Monalisa - que se autoproclama a maior do mundo - , feita por jovens e integrantes de projetos comunitários da cidade de Wrexham, está sendo usada para arrecadar verba para um hospital infantil. Para criar a versão gigante do quadro, foram necessários 82 painéis. A arte final é da artista local Katy Webster.