Reconhecido pelo Guinness Book como o maior evento do gênero no mundo, o Montreal Jazz Fest recebe mais de 2 milhões de pessoas. Com shows gratuitos e pagos, realizados em espaços fechados, como o Club Soda (onde Bebel Gilberto se apresenta dia 26), ou ao ar livre, como o agradável Quartier Des Spectacles, o festival ocupa boa parte do centro da cidade. A região conta com várias estações de metrô, a melhor forma de chegar até lá. Bicicletas e skates são bem-vindos.

O line-up inclui Collin James, Daniel Lanois e Florence K. Gilberto Gil se apresenta antes, em 8 de abril, em uma espécie de aquecimento para o festival. A Montreal Fest Hospitalité tem pacotes: duas noites com café e dois ingressos para os shows pagos custam US$ 395 por pessoa; montrealjazzfest.com.