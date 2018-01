Monumento natural com jeito de cenário

Veja também:

Doce e colorido balanço de Canoa

O deslumbrante corredor de paredões de areia de até 30 metros de altura e 12 cores diferentes justifica a parada em Morro Branco, um povoado costeiro a meio caminho entre Canoa Quebrada e Fortaleza, distrito do município de Beberibe. Em um passado recente, areias coloridas para a produção de garrafinhas decorativas eram extraídas dali. Hoje, o local está sob vigilância de órgãos ambientais e dos moradores. Nem um grão de areia pode ser tirado de onde está.

A partir de Canoa, o passeio de buggy até lá sai por cerca de R$ 400. A boa alternativa a essa opção corrida e cansativa é dormir uma noite na vila. A pousada mais arrumadinha é a Ibitu, onde fica o único restaurante, aberto apenas no jantar. As barracas de praia são a pedida para o almoço.

Os habitantes vivem da pesca, do artesanato e, eventualmente, da vocação de Morro Branco para cenário de programas de televisão. Em uma antiga abertura do Fantástico, da TV Globo, a atriz Isadora Ribeiro dançava entre platôs do Monumento das Falésias. Provas do reality show No Limite foram disputadas no mesmo cenário.

As equipes de TV levam uma agitação ocasional que não se vê no dia-a-dia. Quem trabalha no turismo reclama de falta de reconhecimento. "Chegam a tirar fotos aqui e identificar como Canoa Quebrada", diz um guia. "Nossas falésias são mais bonitas", provoca.

Pousada Ibitu: (0--85) 3338-6080. Diária: R$ 95