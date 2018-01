Mordomia flutuante

Gourmet

Todas as refeições e bebidas, exceto destilados, estão incluídas a bordo. À noite, menu degustação com duas opções de entrada, duas de prato principal e duas de sobremesa. Um dos destaques é a chonta (foto), um tipo de talharim feito com pupunha

Cinco-estrelas

As cabines têm janelas panorâmicas e estão equipadas com ar-condicionado, sala de estar com sofá e poltrona, armário e cofre. Têm console para iPod/ MP3. As duas camas gêmeas viram uma king size. No banheiro, ducha com pressão garante um banho de primeira