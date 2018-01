Mordomias e lazer mais em conta nos resorts

Rio Quente. Para aproveitar as sete piscinas de águas termais do Rio Quente Resorts (11-3512-4830), o pacote de sete dias, com café e almoço, custa R$ 1.785 por pessoa. Nas férias de julho, o valor será R$ 2.762

Salinas. Em Maragogi, Alagoas, o Salinas (11-3304- 9898) reduziu suas diárias de R$ 851 para R$ 508 por pessoa, em quarto duplo. O valor inclui as três refeições

Pestana Beach. No cenário paradisíaco das ilhas de Angra dos Reis, os charmosos bangalôs do Pestana Beach (24-3364-2005) estão com diárias a partir de R$ 459 por pessoa em quarto duplo - na alta temporada, os valores começam em R$ 850