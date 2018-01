Sem toda a fama da Tokyo Skytree, o deque do Museu Mori Art, em Roppongi, oferece outra excelente opção para contemplar o skyline da capital japonesa – e sem a barreira dos vidros diante dos olhos, nem tanta gente para disputar espaço e o melhor ângulo para fotos.

A vista da cidade é em 360 graus, incluindo a Torre de Tóquio, o Monte Fuji e a Baía de Yokohama, ao fundo.

Mas o Museu Mori Art, inaugurado em 2003, tem muitos atrativos além de fazer papel de observatório. O assunto por ali é arte contemporânea, destacada em exposições temporárias. Em abril chega a mostra Simple Forms: Contemplating Beauty (Formas Simples: Contemplando a Beleza), com uma coleção de de esculturas, desenhos e pinturas do acervo do Centro Pompidou da cidade francesa de Metz.

O museu está fechado desde janeiro para reformas, com reabertura programada para 25 de abril, quando estreia a exposição do acervo francês.

O Museu Mori Art fica bem perto da estação Roppongi: 53F Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku; tel.: 00-81-3-5777- 8600. O ingresso combinado para as áreas de exposições e a visita ao deque de observação custa 1.500 ienes (R$ 37). Site: www.mori.art.museum/eng