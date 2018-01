Moscou troca deslumbre pelo refinamento

Com a abertura econômica, a partir de 1985, os moradores de Moscou passaram a compensar os anos de opressão soviética se entregando aos frutos do capitalismo. Só agora, com a desaceleração global, a onda new rich ganha contornos mais brandos. Ainda há calças de couro apertadas e estampas de oncinha. Mas quem tem gosto refinado já encontra sentido mais sutil para a palavra chique.

Memória

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nostálgicos da economia da velha União Soviética podem visitar o All-Russia Exhibition Center (vvcentre.ru). Construído como um monumento ao socialismo, o parque mostra o tamanho descomunal da antiga URSS.

Arte

Um dos poucos museus de arte moderna na Rússia, o Garage (garageccc.com) fica em uma antiga garagem de ônibus. Embora seja moda entre bilionários locais, o preço do ingresso é quase proletário: 300 rublos (R$ 16). No café, saladas e sopas custam de 150 a 300 rublos (R$ 8 a R$ 16).

Gastronomia

Apesar das hostilidades entre Rússia e Geórgia, moscovitas adoram a gastronomia dos rivais. No cardápio, embutidos, carnes grelhadas e sopas picantes. Prove tortas de queijo no Khachapuri (hacha.ru).

Balada

A vida noturna de Moscou só fica interessante muito depois da meia-noite. Escolha o Art Strelka (strelkainstitute.com), onde DJ''s tocam até o sol nascer. Mais glamour? Termine a noite no badalado Rai (raiclub.ru), do outro lado. / NYT