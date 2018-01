Mosquitos e tenistas

A seguir, a correspondência da semana:

Prezado mr. Miles: vou passar as férias de janeiro com minha família na Costa Rica para conhecer a região dos vulcões e, mais tarde, descansar alguns dias no litoral caribenho, na região de Limón. O senhor saberia me dizer se os mosquitos nesta área vão nos permitir aproveitar a praia?

Rosana Soares Wunsch,

por e-mail

"Unfortunately, my dear, não existem praias remotas sem mosquitos em regiões tropicais. Em Limón, however, os repelentes realmente repelem e os inseticidas ainda cumprem sua missão original. Você deve ser paulistana, I presume. E, neste caso, julgo compreender a natureza de seu atormentamento.

Amigos residentes nessa grande metrópole contam-me que a convivência com esses nasty insects tornou-se absolutamente impossível. Alguns, como my good fellow Nelson Freitag, asseguram-me que os mosquitos passaram por uma mutação genética e já usam as substâncias ativas dos compostos criados para exterminá-los em banhos revitalizantes. Is it true?

Ouço, ainda, que o grande hit da temporada de calor que já começou são raquetes de tênis de procedência chinesa que têm o condão de eletrocutar muriçocas, carapanãs e borrachudos. O engenheiro Rafael Voltberg, com quem me correspondo há anos, pratica, todos os dias, horas de forehands, backhands e drop shots contra nuvens de agressivos mosquitos que infestam sua casa. Segundo me conta, está até recuperando o velho estilo, anos depois de ter abandonado o lawn tennis.

Oh, my God!

As coisas devem andar realmente difíceis por aí? In the other hand, fico imaginando que há um possível lado positivo nesta situação. Com o uso das raquetes popularizando-se da maneira como me relatam, não é de se duvidar que, em 15 ou 20 anos, desponte em São Paulo uma geração de campeões sem precedentes desde que my fellow Guga deixou as quadras. Don"t you agree?

Digressões à parte, my dear Rosana, aposto que você terá férias esplêndidas na Costa Rica. Trata-se de um lugar deslumbrante, com um povo de inequívoca vocação hospitaleira. Quando estive em Limón pela última vez, optei por ficar nas Praias de Puerto Viejo de Talamanca. E posso lhe dizer que foi uma lovely choice.

Mosquitos? Sim: lembro-me deles. Pareciam-me tão relaxados quanto eu mesmo. Nada que se compare à inesquecível experiência que vivi, nos anos 40 do século passado, quando visitei, pela primeira vez, a Beautiful Island (que vocês chamam de Ilhabela), no litoral de São Paulo.

Unfortunately, durou pouco minha estada. Apenas, se bem me lembro, o tempo necessário para ser almoçado por borrachudos em um dia de mormaço. Um desconforto que se transformou em pânico quando, ao refugiar-me dentro do mar, descobri que the little bastards eram exímios mergulhadores. E não havia raquetes naquele tempo."

* Mr. Miles é o homem mais viajado do mundo. steve em 132 países e 7 territórios ultramarinos