Motown nos palcos de NY

Matilda (foto), inspirado no livro de Roald Dahl, conta a história de uma menina com poderes mágicos. Com um tanto de imaginação e a ajuda de seus inseparáveis amigos, ela tenta, assim, mudar sua realidade. A partir de 11 de abril no Broadway's Shubert Theatre.

Já Motown é baseado na vida de Berry Gordy, o lendário fundador da gravadora homônima, que marcou a história da música ao revelar artistas do calibre de Marvin Gaye e Stevie Wonder. No Lunt-Fontanne Theatre a partir de 14 de abril.

Pechincha. Aos que vão à Broadway pela primeira vez, uma dica é prestigiar clássicos como Chicago e Mary Poppins economizando alguns dólares. Basta comprar ingressos pouco antes dos shows nos guichês da Tkts (tdf.org/tkts), onde entradas de última hora têm descontos de até 50%. Mais: broadwaycollection.com.