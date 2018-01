Movimento? Só de coqueiros e dunas

No extremo oeste do Estado, essa região tem roteiros como o que leva à Ilha do Amor, com dunas e carnaubal. Apesar do nome, o lugar não é uma ilha, apenas fica afastado - o acesso é feito por meio de barcos que partem da Avenida Beira Mar. Depois da Ilha do Amor, o passeio passa por Imburanas e Tatajuba, ambas praias com belas dunas.

Se a ideia é se impressionar com as montanhas de areia e ainda ver o encontro do rio com o mar, vá à linda Barra dos Remédios, a praia mais deserta desse trecho do litoral cearense. Lá é possível caminhar admirando mar, lagos e dunas. Outra atração da região é Maceió, vila de pescadores com coqueiral e lagoas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Camocim ainda tem as praias de Bitupitá, do Farol do Trapiá, das Caraúbas, da Barrinha e do Xavier. Um passeio de barco pelo Rio Coreaú e uma visita ao hábitat natural de cavalos-marinhos também não podem faltar nesse roteiro pela costa do Ceará. Além dos 62 quilômetros de litoral, Camocim tem lagos de água doce e potável. CRISTIANA VIEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO