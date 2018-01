MSC traz quatro navios à costa brasileira

MSC chega ao Brasil com quatro navios. Veja as diferenças entre cada um:

ARMONIA

Reformulado, ganhou quase 200 novas cabines e uma biblioteca com livros em vários idiomas. Há áreas específicas para crianças, os serviços do MSC Aurea SPA para adultos e diversão para a família, com novo complexo aquático. O navio possui duas piscinas e igual número de jacuzzis, além de quatro restaurantes e seis bares e lounges. Recebe até 2.679 hóspedes.

Bate-volta

Dedicado aos minicruzeiros, o MSC Armonia faz 30 roteiros curtos (16 de três noites e 14 de quatro), sempre saindo de Santos. A primeira ocorre em 13 de novembro, no início da temporada do navio pelo litoral brasileiro; e a última, em 7 de março. O ano-novo a bordo será com vista para os fogos da Praia de Copacabana, em um roteiro que começa em 29 de dezembro em Santos – seis noites a R$ 3.555,11, com escalas em Porto Belo, Ilhabela, Búzios e Ilha Grande. No carnaval, o MSC Armonia deixa o porto santista em 5 de fevereiro rumo a Salvador, Búzios e Ilhabela (sete noites por R$ 1.551,81).

Travessia

A travessia da italiana La Spezia até Santos para em cidades como Marselha, Barcelona, Málaga, Salvador, Búzios e Ilhabela. São 20 noites, com saída em 24 de outubro, a R$ 1.043,51, mesmo preço do retorno, partindo de Santos em 14 de março. A rota de 19 noites até Gênova inclui escalas em portos como os de Casablanca, Valência e Maiorca.

Pacote mais barato

Partindo de Santos em 4 de março e parando em Ilhabela e Cabo Frio, três noites saem a R$ 505,31

LIRICA

O transatlântico sai diretamente da renovação no estaleiro italiano para retornar ao Brasil, travessia que dura 20 noites até o Rio de Janeiro e custa R$ 1.043,51. Com embarque em Gênova em 4 de novembro, o roteiro inclui escalas em Marselha, Cartagena, Málaga, Casablanca, Tenerife, Fortaleza, Salvador, Ilhéus e Ilha Grande.

Após a reforma, o MSC Lirica passa a contar com 988 cabines, sendo 94 delas externas com varanda. As crianças ganham um espaço de recreação equipado com Lego, e os adultos, uma biblioteca e novo lounge. Está previsto um parque aquático com canhões de água. Modificado, o MSC Aurea SPA fica com mais salas de massagens.

Feriados

No cruzeiro de fim de ano, o navio com capacidade para transportar até 2.679 passageiros deixa o Rio em 27 de dezembro rumo a Salvador e faz escala em Cabo Frio antes de voltar à capital fluminense para passar a virada no mar de Copacabana – seis noites saem por R$ 3.794,31, com roteiro que inclui também Búzios.

O carnaval a bordo do MSC Lirica inclui paradas em Salvador e Ilhéus. O itinerário de seis noites custa R$ 1.372,41, com partida do Rio em 7 de fevereiro.

Gastronomia

Os passageiros podem usufruir de duas piscinas, duas jacuzzis, seis bares e lounges e quatro restaurantes (com pratos rápidos da cozinha italiana e internacional, o Le Bistrot Cafeteria tem pagamento à parte). A temporada do navio no Brasil vai de 24 de novembro a 2 de março, quando ele retorna de Santos a Gênova (19 noites, a R$ 1.043,51; paradas em Rio, Salvador, Maceió, Fortaleza, Tenerife, Cádiz, Barcelona e Marselha).

Pacote mais barato

Com embarque no Rio em 1º de dezembro e passagem por Ubatuba e Ilhabela, quatro noites custam R$ 595,01

SPLENDIDA

Pela primeira vez no Brasil, o navio é o destaque da MSC para a temporada. Moderno e luxuoso, possui área exclusiva, MSC Yacht Club, com 71 suítes e mordomo 24 horas. Conta com cinco piscinas, 12 jacuzzis, 21 bares e seis restaurantes – o pagamento é à parte no La Reggia, de massas; no mediterrâneo Villa Verde; no Tex Mex Santa Fé; e no L’Olivo, exclusivo aos hóspedes do Yacht Club. O transatlântico tem ainda simulador de Fórmula 1 e o MSC Aurea SPA, com tratamentos como hidroterapia aromática e talassoterapia.

Bate-volta

A partir de 6 de dezembro, o Splendida faz minicruzeiros pelo Sudeste, mas as saídas são majoritariamente de sete noites até Salvador. Há uma única partida para Uruguai e Argentina, por R$ 1.222,91 (sete noites com saída em 12 de dezembro). “É a primeira vez que um navio desse porte atraca em Buenos Aires”, conta o diretor de Marketing e Comercial da MSC Cruzeiros, Adrian Ursilli. Com capacidade para até 4.363 passageiros, ele faz pernoite na capital argentina.

No roteiro de réveillon, os passageiros assistem aos fogos de Copacabana – saindo de Santos em 26 de dezembro e parando em Salvador, Búzios e Ilha Grande (sete noites; R$ 4.392,21). Com roteiro de igual duração e partida do mesmo porto, quem embarca em 6 de fevereiro curte o carnaval a bordo e para em Salvador, Búzios e Ilha Grande (R$ 1.581,71).

Temáticos

O Splendida oferece dois temáticos a R$ 1.103,31, com saída de Santos e escalas em Búzios, Salvador, Ilhéus e Ilha Grande. Amantes da dança embarcam na 21ª edição do Baila Comigo, com saída em 5 de março e retorno a Santos dia 12, data em que o transatlântico parte para o nono ano do Mar & Ação: sete noites de atividades físicas sob a orientação de profissionais.

Travessias

A travessia de 18 noites começa em 18 de novembro. O navio deixa Gênova, na Itália, faz escalas em cidades da Espanha e Portugal, além de Salvador, Búzios e Rio – R$ 1.342,51 (chegada a Santos). A viagem de volta tem 20 noites e custa R$ 2.628,21, com partida de Santos em 7 de abril. Antes de chegar a Hamburgo, visita Búzios, Salvador, Fortaleza, Tenerife, Cádiz, Lisboa, Vigo e Le Havre.

Pacote mais barato

Três noites, com saída de Santos em 22 de março, custa R$ 505,31 (escalas em Ilhabela e Búzios)

MAGNIFICA

Comporta até 3.223 hóspedes. O transatlântico oferece aos passageiros quatro restaurantes (os pratos do asiático Oriental Plaza são pagos à parte), 17 bares e lounges. Há ainda três piscinas, nove jacuzzis, MSC Aurea SPA, cinema 4D, boliche e bilhar vintage. De suas 1.259 cabines, 80% têm varanda.

Argentina e Uruguai

A partir de 20 de dezembro, quando começa sua temporada brasileira, o transatlântico está dedicado às viagens para os vizinhos Uruguai e Argentina, sempre partindo do porto de Santos. O roteiro de réveillon começa em 27 de dezembro, custa R$ 2.927,21 e dura sete noites, visitando Punta del Este, Buenos Aires e Montevidéu. Com as mesmas duração e rota, o viajante sai de Santos em 7 de fevereiro para o carnaval a bordo, por R$ 1.581,71.

Bem-estar e estética

O MSC Magnifica possui dois cruzeiros temáticos, ambos com sete noites, roteiro pela Bacia do Prata e na nona edição. Em 21 de fevereiro (por R$ 1.252,81), o Qualidade de Vida propõe atividades como aulas de ioga ao pôr do sol, meditação e outras destinadas ao bem-estar. Exatamente uma semana depois, é a vez do Beleza sem Fronteiras. O temático custa R$ 1.193,81 e oferece uma programação voltada aos cuidados com estética e saúde.

Rumo ao Brasil, parte de Veneza para uma viagem de 21 noites, a R$ 1.671,41. Antes de chegar a Santos, para em Brindisi, Messina, La Valletta, Alicante, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Fortaleza, Maceió, Salvador, Búzios e Rio. Em 6 de março, sai de Santos para Veneza, num roteiro de 18 noites. Por R$ 2.090,01, visitando Rio, Salvador, Recife, Tenerife, Málaga, La Valletta, Corfu e Dubrovnik.

Pacote mais barato

Sete noites custam R$ 1.193,01 – saída de Santos em 31 de janeiro, escalas em Punta del Leste e Montevidéu e pernoite em Buenos Aires