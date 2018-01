Muito além da simples Pinotage

Outra virtude do lugar: bons preços. É possível beber brancos refrescantes e medianamente complexos, como os Chardonnays De Wetshof (o Bio por R$ 32,50 e o mais intenso Bon Vallon RS 52, ambos da Mistral). Há uvas do Loire, como a Chenin Blanc, que se deram bem lá (como o Robertson R$ 28 na Vinci) e do Rhône (caso do Signal Hill feito de Grenache, na World Wine R$ 96).

Variedade não falta. Quer um gosto de Bordeaux? Prove o Glen Carlou Grand Classique (Grand Cru R$ 75), corte de Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec e Petit Verdot.

A vinícola Nederburg foi escolhida para produzir os vinhos oficiais da Copa. Talvez dê sorte beber um deles, são três, o Sauvignon Blanc (R$ 31,20), o Rose (R$ 28,20) e o Cabernet (R$ 34,20) na Casa Flora (3327-5199).

E para não parecer implicância com a Pinotage, a sugestão do Kanonkop, com toda a tipicidade da casta (Mistral R$ 95). LUIZ HORTA