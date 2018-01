Muito além de uma corrida visita

No domingo, Munique, Chicago e Buenos Aires darão largada a um calendário de maratonas que só termina em um mês. Até lá, haverá provas importantes da programação internacional em todos os fins de semana. Mas é preciso, literalmente, correr para se preparar.

Se bem que o atleta que quer sentir a emoção de competir em cidades supercobiçadas já leva alguns meses se planejando. Não só para conseguir encarar os 42 quilômetros (ou parte deles), mas também para esticar o roteiro e aproveitar melhor o destino.

Porque não seria justo passar só uma vez, e correndo, pelo Museu Van Gogh, em Amsterdã, e pela CNTower, em Toronto, sedes das maratonas do dia 17. Muito menos pelas Praças São Marcos, em Veneza, ou da Paz Celestial, em Pequim, onde haverá provas na semana seguinte.

Atenas será o cenário da corrida do dia 31 e Porto, do dia 7 de novembro. Mas a cidade portuguesa terá um concorrente de peso: Nova York, a maratona das maratonas. A mais esperada, a mais popular, que reúne 40 mil inscritos e outros 2 milhões de curiosos - alguns deles até vão fantasiados. E pensar que a competição teve início em 1970 com somente 127 participantes.

Entre a Staten Island (largada) e o Central Park (chegada), os atletas vão passar por todos os outros bairros da cidade: Brooklyn, Queens e Bronx. Um circuito completo, que merece ser visto sem pressa.

Pacotes. Operadoras especializadas, como a XTravel (xtravel.com.br) e a Kamel (turismokamel.com.br), ajudam a programar a viagem, da inscrição à descontração. A Kamel, por exemplo, ainda tem pacote para a Maratona de Amsterdã, com 4 noites, café da manhã e passe do ônibus turístico por 499, em quarto duplo (parte terrestre). Corra, as inscrições para as provas de 2011 também estão abertas.