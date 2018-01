Muito de oriente. Algo de São Paulo

Dizem que Bangcoc lembra São Paulo - e não estão exatamente faltando com a verdade. Mas essa semelhança tampouco deve ser levada ao pé da letra. Em meio aos arranha-céus da capital tailandesa surgem belos templos dourados e jardins amplos, onde se ouve a mais relaxante música oriental.

A poluição é um problema nas duas cidades e em ambas o congestionamento atinge proporções monumentais, principalmente às sextas-feiras. Só que por lá o tráfego é animado por táxis coloridos (pink e azul-turquesa, inclusive) e pelos típicos tuc-tucs.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em vez de ambulantes, as avenidas de Bangcoc têm bicicletas adaptadas para vender comida. Um pouco de tudo, diga-se: asa de frango frita, macarrão, doce de banana, pedaços de abacaxi...

Numa das esquinas mais movimentadas da cidade, a multidão ignora o horário do rush para rezar na famosa casa dos espíritos Erawan Shrine. Pessoas de todas as idades oferecem flores e acendem velas ao deus hindu Brama - o budismo tailandês se mescla com o indiano. Música e dança também fazem parte do ritual.

Veja também:

Um roteiro para ir além do óbvio

Prove já

Seda, pedras preciosas e grifes internacionais

Balneário chique bem longe de Phuket

No território dos elefantes

Arquitetura em nome do sagrado

Vídeo com imagens feitas durante a viagem à Tailândia

Galeria de fotos da Tailândia

Mas os verdadeiros cartões-postais de Bangcoc são o Grande Palácio e o Templo do Buda Esmeralda (Wat Phra Kaeo), que fica no mesmo complexo. Construído em 1782, utilizando vários estilos, o palácio tem pavilhões cobertos de pedacinhos de azulejo e folhas de ouro. Uma obra de estarrecer.

No terraço superior do Wat Phra Kaeo, preciosidades religiosas e monárquicas. Lá estão Phra Si Rattana Chedi (templo de ouro), onde ficam as relíquias de Buda, o Phra Mondop, com as sagradas escrituras budistas, e o Panteão Real, no qual são exibidas imagens de antigos soberanos.

O local mais venerado é o templo Phra Kaeo. Ali fica o Buda Esmeralda, num trono de madeira entalhada recoberta de ouro, do qual ninguém pode se aproximar. Fotos, só do lado de fora. A escultura feita com uma só pedra de jade, de 60 centímetros, foi encontrada em 1934, dentro de um mausoléu em Chiang Rai, no norte do país.

ARTESANATO

Estimulado pela visita ao Grande Palácio, siga para o Museu Nacional de Bangcoc, que inclui em seu acervo peças da Idade do Bronze. Mas é no Ananta Samakhom Throne Hall, o antigo Parlamento, que você pode ver os tailandeses transformarem madeira e pedras em arte. São obras complexas, como miniaturas do trono real, feitas para comemorar os 60 anos de reinado de Bhumibol Adulyadej e seu 80º aniversário.

Grande Palácio: www.palaces.thai.net. Entrada a 250 bahts (R$ 14)

Museu Nacional de Bagcoc: www.thailandmuseum.com. Ingresso: 40 bahts (R$ 2,30)

Ananta Samakhom Throne Hall: www.artsofthekingdom.com. Por 50 bahts (R$ 2,90)