Múltiplas influências na formação cultural

Está na história a compreensão para a diversidade dessa arena europeia, pois os checos (dominados pelos austríacos) e os eslovacos (dominados pelos húngaros) outrora somavam quatro culturas, em dois territórios, em um só país. O tabuleiro de xadrez finalmente se desfez com a pacífica Revolução do Veludo de 1989, que separou a República Checa da Eslováquia. No fim, Bratislava reúne culturas diferentes nesse moderno mundo em miniatura.

Muitas das memórias históricas da cidade estão bem preservados no centro antigo, chamado de Stára Radnica. Um bom começo para desbravar os pequenos e charmosos mistérios da cidade. Há outros, contudo. Como as construções iguaizinhas, da época do comunismo, que se espalham por uma das margens do Rio Danúbio. /J.S.