Músculos à vista

Demora pouco para entender porque o trecho mais famoso de Venice foi apelidado de Muscle Beach. Num cercado de grades metálicas, uma série de aparelhos de musculação somados aos coqueiros do calçadão e aos seres humanos mais sarados que você já viu compõem um cenário quase surreal. Porém, é verdadeiro e está ativo desde a década de 1930, quando se estabeleceu ali uma das primeiras academias ao ar livre dos EUA. Há pesos para intensidades variadas e toda sorte de aparelhos, de pranchas e mesas flexoras a cadeiras extensoras e supinos. Caso queira apenas manter seu treino básico, no trecho mais próximo a Santa Monica, também sobre a areia, barras e argolas dão conta do recado.

Onde: desde US$ 10/dia ou US$ 50/semana; mais informações em bit.ly/somusculos