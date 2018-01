Museu da TAM anuncia suspensão temporária das atividades

Atualizado às 15h05 de 02/02/2016.

A TAM anunciou nesta segunda-feira, por meio de nota, a suspensão temporárias das atividades do Museu TAM. Localizado em São Carlos, a 253 quilômetros da capital, trata-se do mais completo acervo do País, com 96 aeronaves. Segundo a empresa, a "decisão está atrelada ao acirramento dos desafios econômicos do país, provocado pelo aumento da inflação e pela alta do dólar em relação ao real, resultando numa desaceleração do setor aéreo".

Em carta enviada na tarde desta terça-feira (2), o presidente do museu João Amaro afirmou que a suspensão das atividades é temporária e que será "acompanhada de um plano de modernização e implementação de novas tecnologias e mudanças de local". E que este processo deverá durar até cinco anos.

Segundo João Amaro, o plano de reestruturação do museu contempla também a abertura para novos patrocinadores, inclusive outras companhias aéreas. “O recesso do museu já estava anteriormente previsto, tendo em vista os nossos planos de mudança estrutural. Quis o destino que uma conjuntura de receita em queda e custos em alta em todo o setor aéreo precipitasse a suspensão das atividades do museu e a discussão estratégica sobre sua modernização e sua mudança de local”, afirma.

No último fim de semana, o museu já estava com portas fechadas "para manutenção". A empresa enfatiza que a situação econômica trouxe instabilidade e levantou a necesside de novos estudos de viabilidade do museu. Segundo o comunicado, a empresa empreenderá estas análises ao longo deste ano e até lá as atividades do museu estão suspensas. A TAM ressalta ainda, que "tentou de todas as formas buscar alternativas para manter o espaço em funcionamento, mas infelizmente diante de um cenário econômico desafiador, não foi possível".

Aberto desde 2006, o museu foi inaugurado num grande hangar com mais de 22 mil metros quadrados. Atualmente, são quase 90 modelos em exposição e mais 30 aguardando trabalho de restauração. Em 2014, o museu recebeu 110 mil visitantes. No entanto, apesar do fechamento do Museu TAM, há muitos outros museus de aviação pelo mundo, saiba quais são aqui.