Museu exibe 'niños' incas sacrificados no cume do vulcão O museu mais impressionante de Salta é o de Arqueologia de Alta Montanha, o Maam. Nele estão as três crianças incas oferecidas em sacrifício há mais de 500 anos e encontradas em perfeito estado de conservação no cume do vulcão Llullaillaco, a 6.730 metros. Elas estão identificadas como El Niño, um menino de 7 anos envolto numa túnica; La Niña del Rayo, uma menina de 6 anos que foi atingida por um raio quando já estava enterrada; e La Doncella, uma jovem virgem e sacerdotisa de aparentemente 15 anos. Apenas um deles é exposto por vez aos visitantes. / L.N.