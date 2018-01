Museu explica ciclo do glaciar e a ‘cor de Caribe’ das águas

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

EL CALAFATE - Os glaciares e icebergs do Lago Argentino mais parecem rochas pintadas de diferentes tons de azul. Por vezes, é difícil acreditar que sejam somente gelo e que tudo não passa de uma espécie de ilusão de ótica. O fenômeno, também conhecido como “leite glaciar”, é o mesmo que confere as cores caribenhas ao maior lago do país.

A explicação é geológica. Os flocos de neve que caem sobre a Cordilheira dos Andes demoram, em média, 30 anos para se transformar em gelo. Eles se comprimem ao longo das décadas, até se solidificarem. Esse gelo acumulado no topo das montanhas, então, se desprende, abrindo caminho por entre as rochas e levando parte de seus minerais. São exatamente essas substâncias - que se misturam à água congelada e depois ficam em suspensão no lago - que conferem os tons tão particulares à região.

Para saber mais sobre o assunto, vale a pena uma visita ao Glaciarium (glaciarium.com; R$ 40), o Museu do Gelo. A 6 quilômetros de El Calafate, tem instalações simples e desvenda de forma didática todo o processo de formação das geleiras. Sua principal atração, no entanto, é o bar de gelo. Quase tudo no ambiente é feito de água congelada: copos, poltronas, mesas e partes das paredes. Para se proteger da baixa temperatura, que chega a 10 graus negativos, visitantes vestem uma espécie de roupa de esquimó. O tempo máximo de permanência é de 25 minutos.

Os turistas formam filas no balcão para conseguir um drinque com misturas exóticas ou um refrescante licor de calafate. O pequeno fruto negro, com sabor levemente azedo, dá nome à cidade e é usado de base também para geleias e sovertes. Dizem por lá que quem prova sempre volta.

O QUE LEVAR

É o frio!

Gorro, cachecol, luvas e um bom casaco, para passear e caminhar sobre a geleira. O vento é presença constante em qualquer estação

Pisantes

Tênis ou bota de caminhada, confortáveis, amaciados e com cadarços, que prendem os crampons para a caminhada no gelo

Olhe e veja

Óculos de sol protegem contra a superfície branca do gelo, que reflete o sol e torna mais difícil enxergar

De bolinha ou não

El Calafate também é famosa pelos hotéis de luxo com bons spas. Leve biquíni para curtir o fim de tarde na piscina aquecida

O QUE TRAZER

Dono do pedaço

O calafate, pequeno fruto negro que dá nome à cidade, é usado para preparar licores e geleias, boas opções para presentear

Sucesso absoluto

Alfajores artesanais cobertos de chocolate preto ou branco e recheados com doce de leite. Precisa mais?

Artesanato local

As lojinhas estão na Avenida del Libertador, a principal; vendem itens de madeira talhada, prata e decorados com motivos indígenas

Barraca e companhia

Ecoturismo é o forte em El Calafate e, por isso, há várias lojas de camping e trekking, com roupas e acessórios. Pesquise e barganhe