Música no verão europeu: ainda há ingressos

De 22 a 24 de agosto, o Reading Festival (readingfestival.com), em Londres, trará roqueiros como Queens of the Stone Age, Jake Bugg e The Hives, e ainda tem ingressos para um fim de semana por 213 libras (R$ 798). No mesmo período, o eletrônico Creamfields (creamfields.com), em Liverpool, tem entradas a partir de 80 libras (R$ 300) para conferir DJs festejados como Armin Van Buuren e Hardwell.

Do outro lado do Canal da Mancha, na calorosa Lisboa, o Optimus Alive ( 55 ou R$ 165 optimusalive.com) propõe três dias, de 10 a 12 de julho, de muito rock'n roll com Arctic Monkeys, The Black Keys, The Libertines e Imagine Dragons. Na não tão distante Budapeste, o Sziget Festival ( 50 ou R$ 150; szigetfestival.com) traz Placebo, Outkast e Blink 182 entre 11 e 18 de agosto. O Berlin Festival ( 44 ou R$ 132; berlinfestival.de), de 5 a 7 de setembro, reúne artistas indies como Ellen Alien, Bombay Bicycle Club.