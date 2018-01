Musicais da Broadway à la Hollywood

Ver de perto os artistas de Hollywood pode parecer um sonho inalcançável. Pois é esse privilégio que aguarda os visitantes que forem prestigiar alguns musicais, em cartaz nos palcos da Broadway nesta temporada.

Seja atuando ou produzindo, astros como Daniel Radcliffe, Morgan Freeman e Brooke Shields se mostram muito à vontade nos palcos - e, muitas vezes, chegam a ficar a poucos metros dos expectadores. As montagens são longas (cerca de 2 horas de duração), dando tempo de sobra para curtir as estrelas e, claro, todos os detalhes das superproduções musicais. Os ingressos podem ser comprados com antecedência no site oficial da Broadway.

Família Addams. Após a horripilante família fazer sucesso nos cinemas, nas séries de TV e também nos desenhos animados, foi a vez da Broadway receber a comédia The Addams Family, em cartaz até 31 de dezembro. No papel de Mortícia Addams, Brooke Shields (eterna musa de Lagoa Azul) tem recebido diversos elogios da crítica e arrebatado prêmios. Na trama, Vandinha, agora com 18 anos, se apaixona por um adolescente "normal" e vai apresentá-lo a seus pais. É a partir daí que o roteiro de conflitos e descobertas toma corpo, garantindo muitas risadas.

Mudança de hábito. Quem não se lembra de ter visto nos anos 1990 a atriz Whoopi Goldberg e sua divertida cabeleira chacoalhando dentro de um convento no filme Mudança de Hábito? Pois a própria atriz resolveu produzir a adaptação Sister Act, que estreou em Londres e, desde março, diverte o público com a história de Deloris Van Cartier. A aspirante à diva da música disco testemunha um assassinato e acaba se escondendo em um convento. Lá, conhece uma vida sem glamour e paetês, mas se transforma na estrela do coral da igreja.

Adeus, Harry Potter. É no mínimo curioso ver Daniel Radcliffe, imortalizado nos cinemas como o bruxo Harry Potter, interpretando um limpador de janelas no palco do musical How to Succeed in Business Without Really Trying (em tradução livre, Como ter Sucesso nos Negócios sem Realmente Tentar). Observando os diretores da empresa onde trabalha, o personagem de Radcliffe logo percebe que, com um pouco de esforço - e muita cara de pau -, é possível se transformar em um executivo de sucesso. O musical satiriza a vida corporativa com trilha sonora empolgante e produção grandiosa.

Nos passos de Luther King. Interpretar Martin Luther King não é tarefa fácil para nenhum ator - especialmente no teatro. Sabendo disso, a direção do musical The Mountaintop, com estreia prevista para 13 de outubro, investiu alto e escalou Samuel L. Jackson para o papel principal. A peça retrata os últimos momentos antes de o líder negro ser assassinado, e ainda tem no elenco Angela Bassett, do seriado E.R.

Única apresentação. Marcada para o dia 19, a leitura de 8 será feita pelos oscarizados Morgan Freeman e Marisa Tomei em única apresentação. A peça narra o processo judicial ocorrido em 2008 que tentou, em vão, derrubar a Proposition 8, projeto de lei que propunha a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo na Califórnia. Com entradas a partir de US$ 500, a exibição terá toda a renda revertida para uma fundação que luta por direitos iguais. Os ingressos podem ser comprados no site da Proposition 8 Broadway.