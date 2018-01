Musicais e delícias típicas em uma Paris ainda mais iluminada

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nenhuma outra época do ano o apelido Cidade-Luz cai tão bem para Paris. Nestas semanas que antecedem o Natal, a capital francesa é mais cor, mais brilho, muita luz.

Os holofotes focam principalmente o Arco do Triunfo e a Avenida Champs-Elysées, onde a decoração natalina é de fazer inveja. Guirlandas enfeitam fachadas, tendas exibem delícias típicas e apresentações musicais animam moradores e turistas até 3 de janeiro.

Em sua terceira edição, o mercado começa na rotatória onde está o Arco do Triunfo e se desenrola pela avenida até a Place de la Concorde, onde fica a roda-gigante. Um passeio e tanto por um dos pedaços mais cobiçados de Paris.

A Champs-Elysées foi praticamente transformada em uma vila. Pelo caminho, são 160 chalés que funcionam como lojinhas, ateliês e palcos para manifestações culturais e artísticas - algumas inclusive para crianças.

Artesanato e gastronomia, como não poderia deixar de ser, estão muito bem representados por toda feira, com os mais diferentes artigos de decoração à venda, além de guloseimas.

Um dos pontos que merecem parada na Champs-Elysées é a Maison d’Alsace, que apresenta o melhor da região da Alsácia, que tem muita tradição natalina. Ali o turista encontra produtos artesanais característicos, como toalhas de mesa, porcelanas e cristais. Não deixe de provar o sabor local: pães de especiarias, chocolates, foie gras, vinhos... tem até degustação de vinho quente e chá e oficina de bolos temáticos.

Outras partes de Paris também organizam mercadinhos. Na esplanada de La Défense, são 350 tendas, com direito a encontro com Papai Noel, espetáculo de marionetes e apresentações de músicos. No Trocadéro, bem diante da Torre Eiffel, os destaques são a pista de patinação, o jardim de neve e a grande árvore. Já em Montparnasse e em Saint-Germain-des-Près, o visitante não resistirá aos aromas de canela, vinho quente e pimenta.

Alsácia. Depois de ter um gostinho da Alsácia em Paris, por que não pegar um trem rumo a Estrasburgo, a capital da região? A cidade, que fica perto das fronteiras com Suíça e Alemanha - e que ainda conserva traços germânicos em suas construções góticas -, tem nada menos que 11 feiras de Natal espalhadas por suas ruas, praças e bulevares. Algumas delas estão entre as mais famosas e antigas do mundo.

Com tantas opções, a cidade convida a um agradável passeio pelo seu centro histórico. Seja ao redor da Place Broglie, da Place de la Cathédrale ou da Place du Château, os mercados natalinos garantem muita diversão para toda a família. Neles, os visitantes podem assistir aos concertos de música e aos espetáculos de dança, comprar produtos artesanais e presentes originais, como os típicos itens para decorar as árvores, e degustar pães, doces e vinho quente.

Vale a viagem

Outras cidades da Europa também se transformam nesta época do ano. Seja em Praga, Viena, Zurique ou Londres, as feiras de Natal iluminam árvores e fachadas, enfeitam ruas e praças e exibem em suas barraquinhas os itens típicos de artesanato. Além do vinho quente, para ajudar a vencer o frio. Vá preparado para andar, admirar e gastar.

1 Praga, República Checa

Milhares de pisca-piscas dão luz ao cenário medieval de Praga, na República Checa. Vá ao mercado na Praça da Cidade Velha para comprar velas e itens natalinos e provar castanhas assadas e licor de mel.

2 Londres, Inglaterra

Vitrines decoradas em West End, luzes na Oxford Street, patinação no gelo em frente à London Eye, árvore gigante na Trafalgar Square... não faltam motivos natalinos para visitar a capital inglesa..

3 Viena, Áustria

O famoso Christkindlmarkt ocorre desde o século 13 na linda praça da Rathaus, a prefeitura, onde árvores piscam e tendas vendem diversos artigos decorativos. No ar, um cheirinho de frutas secas.

4 Zurique, Suíça

A 17ª edição do Christkindli Market, na estação central de trem, tem atrações para toda a família. Enquanto crianças se divertem com os contadores de história, os pais vão às compras.

