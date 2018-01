N. Sra. Aparecida, 12 de outubro

Família

Balneário Camboriú

Além de curtir suas praias, Balneário Camboriú é a base para quem vai ao Beto Carrero World, o maior parque de diversões brasileiro (localizado a 40 quilômetros dali, em Penha). Pelos planos do parque, quem for ao local no feriado de 12 de outubro terá uma nova atração para curtir: uma área de 30 mil metros quadrados dedicada aos carrinhos da Hot Wheels, com show diário, restaurante temático e loja, prevista para ser inaugurada ainda no primeiro semestre.

Fora do parque, há mais atividades para toda família na região. A começar pelas praias, que em outubro voltam a ficar atrativas com temperaturas mais quentes. Destaque para a central Praia dos Amores, a nudista Praia do Pinho, a tranquila Praia de Laranjeiras e a agitada e jovem Praia Brava Sul. Também vale dar um pulo na vizinha Bombinhas, ótima para mergulho. Reserve um tempo para o Parque Unipraias, onde se chega por meio de um teleférico que sai da Barra Sul. Lá, uma das principais atrações é a supertirolesa que leva à Praia das Laranjeiras. Mas a novidade é Fantástica Floresta, atração voltada para as crianças que inclui um trem suspenso que leva à Vila dos Duendes, em meio à Mata Atlântica.

Sozinho

Inhotim

Há 12 anos, Inhotim, o parque com obras de arte expostas a céu aberto e galerias temáticas, entrou na lista de passeios nacionais para não sair mais. Na mineira Brumadinho, a 1h30 de Belo Horizonte, o lugar merece ao menos dois dias para ser percorrido e admirado – o outro dá para gastar na capital. Sozinho, sem planos e hora marcada, aproveite para desfrutar dos jardins e observar a beleza do projeto paisagístico, admirar galerias como de Adriana Varejão e Tunga e obras curiosas como o caleidoscópio gigante. Para dicas de hospedagem e onde comer em Brumadinho, clique aqui.

Casal

Região dos Lagos

Um trio de cidades no litoral do Rio de Janeiro consegue agradar casais de diferentes estilos sem se esforçar muito. A primeira delas, Búzios, é para os que gostam de agito, boa gastronomia e vida noturna animada – Pacha e Lapa 40 Graus estão entre suas baladas. Sua famosa orla, onde estão as estátuas de Brigitte Bardot e de Juscelino Kubitschek, sempre está movimentada, assim como as lojas de centro. Já Arraial do Cabo é o oposto: mais rústica, com hospedagens mais baratas e simples, é para casais que querem curtir o silêncio da natureza, se aventurando em mergulhos e curtindo o pôr do sol em suas praias esverdeadas. Por fim, Cabo Frio, a sétima cidade mais antiga do País, é o meio termo: bem estruturada, oferece uma viagem mais barata do que Búzios, com paisagens lindas, praia e história. O melhor dos mundos: se hospede naquela que tem mais a ver com você, e não deixe de conhecer todas.

Grupo

Blumenau

Existe uma lista de eventos nacionais que, sendo possível, é preciso ir ao menos uma vez na vida. Um deles é o Oktoberfest em Blumenau, que existe desde 1984 e já faz contagem regressiva (no site, pelo menos) para sua próxima edição este ano, de 3 a 21 de outubro. Para além das cervejas, motivo principal de sua existência e fama, a festa na Vila Germânica (por si só uma atração turística) traz também muita dança folclórica e gastronomia alemã, resgatando as raízes europeias da terceira cidade mais populosa de Santa Catarina. São nove cervejarias participantes e os ingressos custam de R$ 12 a R$ 40 - mais detalhes do evento em bit.ly/veoktoberfest18. Além do evento, Blumenau convida a outros passeios por museus, parques como o Spitzkopf e cervejarias - veja um roteiro pelo Vale da Cerveja de bicicleta: bit.ly/valecervejeiro.