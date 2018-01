Na África do Sul, safári, vinhos e vibe urbana em meio ao luxo

A primeira coisa que vem à cabeça quando se pensa na África do Sul são seus famosos safáris. Sim, trata-se da experiência must go do destino. Mas o país africano oferece muito mais do que aventuras na savana e observação de animais selvagens. Talvez por isso esteja tão em alta entre os brasileiros que gostam de viajar. Com muita vontade de conhecer o destino, no começo deste ano me juntei a três amigos igualmente curiosos pela África do Sul e montamos a nossa viagem.

A primeira boa notícia é que a África do Sul oferece experiências tão luxuosas quanto a Europa e os Estados Unidos, mas com uma vantagem importante nestes tempos: não pesa tanto no bolso do brasileiro – R$ 1 equivale a 3,91 rands, a moeda local. Os 15 dias que reservamos para nossa viagem se mostraram perfeitos. Conseguimos fazer tudo o que queríamos e ainda descansar (mas só um pouco, confesso).

Decidimos começar pelo inescapável safári, o que se mostrou uma tática acertada, já que o contato com os bushmen – como são chamados os homens que moram e trabalham na selva – faz com que se mergulhe mais rápido no clima e na encantadora cultura sul-africana.

Depois de quatro dias intensos de safári, seguimos para a região de Franschhoek e Stellenbosch, onde ficam as maravilhosas vinícolas sul-africanas. Lá tiramos três dias para ficar de pernas para o ar, comendo sem parar, tomando muito vinho e apreciando a paisagem deslumbrante das montanhas. Luxo puro.

Das vinícolas seguimos para a Cidade do Cabo, para a qual reservamos seis dias de viagem, pois há muito a ser visto e descoberto. A cidade costuma ser comparada ao Rio de Janeiro, o que se deve, principalmente, a dois fatos: fica à beira-mar e é cercada por natureza deslumbrante, com destaque para a Table Mountain, uma das sete maravilhas naturais do mundo.

A cidade também é repleta de restaurantes com menus autorais de chefs renomados – um ótimo destino, portanto, para aqueles que apreciam a gastronomia de alta qualidade.

Como ir à África do Sul

Para o roteiro desta reportagem, uma opção é comprar a ida a Johannesburgo e a volta desde a Cidade do Cabo. Inclua um voo entre Johannesburgo e a Cidade do Cabo no meio da viagem: o preço fica, em média, R$ 2.500 com a South African. A Latam voa SP–Johannesburgo–SP, desde R$ 2 mil. Valores pesquisados para agosto, em voos diretos. Site: southafrica.net.

