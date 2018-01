Na água e por terra, roteiros com emoção

Num lugar como Curaçau, as atividades aquáticas se destacam naturalmente. Afinal, se já é possível ver cardumes de peixes no rasinho, imagina o que o oceano esconde lá embaixo? Mas a ilha também tem boas opções em terra, como emocionantes passeios de quadriciclo e buggy, além da visita à Caverna Kueba di Hato.

NATUREZA - Golfinhos no Sea Aquarium e entrada para o parque onde fica a caverna Kueba di Hato

Se você nunca mergulhou, prepare-se para fazer sua estreia. Muitos hotéis têm instrutores e organizam mergulhos em suas praias particulares. Mas você pode contatar empresas especializadas, como a Ocean Encounters ( www.oceanencounters.com ). O curso de introdução à prática sai por US$ 102, ou cerca de R$ 179. Quem já tem alguma experiência pode virar expert, com o curso de mergulho em mar aberto, por US$ 467 (R$ 822).

Golfinhos | A possibilidade de ficar bem perto dos golfinhos torna a visita ao Sea Aquarium (www.curacao-sea-aquarium.com) um must em Curaçau. São muitas as atividades que colocam você ao lado dos simpáticos bichinhos. Do simples encontro com o animal, no qual o participante fica numa área bem rasa e pode tocar nos golfinhos (batizado de encontro, o programa é ótimo para crianças e custa US$ 79, ou R$ 139), ao mergulho de verdade, com cilindro e tudo (a partir de US$ 214 ou R$ 377). O golfinho mais famoso do Sea Aquarium se chama Copan, como o edifício paulistano, e participou do filme Flipper.

Quadriciclo e buggy | Não perca o passeio de quadriciclo pela miolo da ilha. Há alguns trechos de estrada, mas outros passam por barrancos consideravelmente altos - crianças precisam ter mais de 10 anos para participar (no banco do carona, claro). A aventura dura cerca de 3 horas, com direito a parada rápida para tomar uma água. Com a empresa Eric"s ATV Adventures (www.curacao-atv.com). Também dá para se divertir andando de buggy (www.fun-bugs-curacao.com).

Caverna | É interessante conhecer a caverna Kueba di Hato. Tem 120 metros, é cheia de estalactites e estalagmites e quente como uma sauna. Sai por US$ 6,50 (R$ 11; adultos e US$ 5 (R$ 8; crianças).