Na Áustria, séculos de história, música e temperos A tradição dos mercados de Natal também é de longa data na Áustria. A capital Viena organiza o Christkindlmarkt desde o século 13, sempre na praça da Rathaus. As árvores ganham formatos e enfeites diversos para entrar no clima festivo, enquanto nas barracas - 140 no total - os produtos de maior sucesso são brinquedos de madeira. Dentre as opções gastronômicas, há pães temperados, castanhas caramelizadas e vinho quente.