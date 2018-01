Na Casa de Pedra, o maior pórtico do mundo

Quem tem adrenalina nas veias pode encarar uma trilha ainda mais radical do que a que leva à Temimina. É possível chegar ao núcleo Casa de Pedra a partir de Caboclos, mas o caminho de oito quilômetros é exaustivo e só indicado para trekkers experientes. Gostou? Então saia cedo, leve bastante água e um lanche reforçado: você só vai retornar no fim da tarde.

Se esse não é o seu caso, há uma alternativa mais light. O caminho tradicional margeia o Rio Maximiliano e exige bem menos do turista. Mas não se iluda. Para chegar à caverna Casa de Pedra, são duas horas de trilha, só de subida.

O que chama a atenção na Casa de Pedra é seu pórtico gigantesco. Com 215 metros de altura, consta até no Guinness Book, o livro dos recordes, como o maior do mundo. Vá, observe, fique de boca aberta e guarde na memória. De tão grande, a entrada da caverna não cabe na lente da câmera fotográfica - nem mesmo das mais potentes.

Para fazer a travessia da Casa de Pedra você precisaria de cinco horas até a saída, já na Caverna Santo Antônio. O percurso, no entanto, está proibido há quase dez anos, quando duas pessoas morreram em uma tromba d"água. O fenômeno ocorre quando chove demais e o nível dos rios sobe repentinamente. Por esse motivo, os guias sempre consultam a previsão do tempo antes de saírem com o grupo. Ao menor sinal de risco, o passeio é cancelado.

Por enquanto, quem quiser ter a visão da caverna Santo Antônio precisa dar a volta no morro por fora da caverna.