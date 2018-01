Na companhia de um curioso filhote

Nada tão impressionante quanto a experiência de nadar na companhia de um leão-marinho. Na baía da Ilha de Santa Fé, eu estava explorando o mundo submerso com uma câmera GoPro nas mãos quando levantei a cabeça e me deparei com um filhote, de cerca de um metro de comprimento, sentado na pedra. Olhamo-nos, curiosos. Me aproximei até a barriga quase raspar nas cracas. Olhos nos olhos.

Mexia de leve a cabeça para um lado, ele se aproximava. Claramente já tinha sua atenção total. Recuei um pouco, ele mergulhou. Nadava veloz ao meu redor, intrigado. Fazia piruetas e parecia se divertir. Não tanto quanto eu, que gritava, extasiado. Como eu disse no começo deste texto: virei criança. Por isso, não é exagero afirmar que me sentia mais livre do que nunca.

Lembrei do que um amigo disse e comecei a rodopiar também, prendendo a respiração quando a água entrava pelo snorkel. Ele reproduzia meus giros, passando a centímetros de mim. Jamais ficava estático ou lento, era um molecão interessado neste ser com um treco colorido no focinho e na boca. Duas crianças se divertindo despreocupadamente no meio do mar.

Já estávamos há mais de cinco minutos nessa farra. Foi quando ele decidiu brincar de esconde-esconde e desapareceu entre as pedras. Mas meu sorriso, não: continua no rosto até agora.