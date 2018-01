Na contramão dos grupos, chef se aventura sozinho Nem todas as puertas cerradas são resultado de trabalho em grupo. O chef Diego Feliz, de 38 anos, por exemplo, oferece jantares (colectivofelix.com) duas vezes por mês em pontos rotativos, incluindo o Oasis e, algumas vezes, seu quintal, no distrito de Characrita. Ele costuma receber cerca de 15 clientes, que pagam 210 pesos (R$ 91) por cinco pratos vegetarianos e com peixe, como bolo de raiz de mandioca grelhado com tomates assados ao molho de amendoim ou ensopado andino de garoupa.