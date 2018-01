Na corda bamba, mas apenas por diversão

Atravessar um lago com pés e mãos apoiados em cordas representará apenas um dos desafios enfrentados pelas crianças durante uma temporada de férias em acampamento. Aprender a cuidar de seus pertences e se relacionar com outras pessoas longe dos pais serão aprendizados tão grandes quanto o de reunir coragem para caminhar pela falsa-baiana. Selecionamos opções para as férias que começam em poucas semanas.

Mundo animal. Fazendinha e passeio a cavalo proporcionam chance de contato com animais. E são apenas um dentre os vários tipos de atividades ao ar livre no Aldeia (www.acampamentoaldeia.com.br; 11-4784-5011), em São Roque. A temporada, de 11 a 25 de julho, é para quem tem de 4 a 16 anos. De R$ 647 a R$ 2.000.

Emoção noturna. A caminhada entre copas de árvores fica mais emocionante à noite. Arvorismo noturno é uma das atrações do acampamento Califórnia (www.acampamentocalifornia.com.br; 11-4411-1139), em Atibaia. A temporada, entre 12 e 24 de julho, é destinada a quem tem de 6 a 17 anos. De R$ 750 a R$ 1.300.

Adrenalina a mil. Em Cabreúva, a temporada no Jully Camp (www.jullytour.com.br; 11- 5573- 5105), de 10 a 17 de julho, é incrementada por opções para fazer a adrenalina subir. Tobogã na mata com queda livre, arvorismo e tirolesa estão no pacote, para quem tem de 3 a 16 anos. R$ 990.

Espiro o quê? Um esporte pouco divulgado, o espirobol, faz parte do cardápio do acampamento Pumas (www.pumas.com.br; 11-4612-9860), nos arredores de Campos do Jordão. A temporada, de 7 a 31 de julho inclui atividades, como escalada na Pedra do Baú, trilhas e patinação no gelo. De 5 a 17 anos. Pacotes custam entre R$ 1.405 e R$ 3.610.

360 graus. A prancha balança em torno de um eixo até dar uma volta de 360 graus. O brinquedo hover board está à disposição dos maiorzinhos no NR (nr.com.br; 11-5090-7410), em Sapucaí Mirim. A temporada tem ainda gincanas, teatro, dança e leituras. Para quem tem de 5 a 16 anos, por R$ 1.589 a R$ 3.970.

In English. Passar cinco dias se comunicando ? com monitores e colegas ? exclusivamente em inglês pode ser uma boa opção para aperfeiçoar o idioma. O pacote do English Camp (www.englishcamp.com.br), em Itapetininga, custa R$ 2.480.