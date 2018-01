Na dúvida, percorra todas as praias. E dedique-se a eleger sua favorita

Barra do Caí A 18 quilômetros do centro, ao norte, a Barra do Caí é a mais procurada no verão e a única que oferece estrutura de lanchonete e banheiros durante a temporada. Com areia fininha e quase sem ondas, é ideal para toda a família. Em cerca de meia hora você pode conhecer a foz do Rio Caí, que deságua no mar. A paisagem é marcada pelas falésias emolduradas por coqueiros. Dizem que foi ali que os portugueses pisaram pela primeira vez em solo brasileiro – em dias de pouca nebulosidade, os moradores garantem que dá para avistar o Monte Pascoal. Caminhando pela orla, chega-se à Praia do Tauá, deserta, emoldurada por falésias e coqueirais.