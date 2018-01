Na esteira da Disney, Universal aumenta o valor dos ingressos

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O preço a se pagar pelo sonho de conhecer a Disney e/ou os bastidores do mundo de Harry Potter está cada vez mais salgado. E não é apenas da cotação do dólar que estamos falando - o dólar turismo superou os R$ 3 nesta quarta-feira, 4. Após a empresa The Walt Disney Co. aumentar os valores de seus ingressos para a Disneylândia, na Califórnia, e Disney World, em Orlando, no último domingo, o Universal Orlando Resort (oesta.do/ingressosuniversalstudios), com parques temáticos na Flórida, decidiu fazer o mesmo.

O tíquete básico de um dia para visitar o Universal Studios ou o Islands Adventure passou de US$ 92 (R$ 274,14) para US$ 102 (R$ 303,94). Crianças pagam US$ 97. Três dias saem por US$ 149 (R$ 444,00) adulto e US$ 139 (R$ 414,19) criança.

Já para quem quer aproveitar e conhecer os dois parques - o que dá direito a andar no Expresso Hogwarts e visitar os bastidores do mundo do bruxinho Harry Potter - o custo para adultos passou de US$ 136 (R$ 405,25) para US$ 147 (R$ 438), e de US$ 130 (R$ 387,37) para US$ 142 (R$ 423,13) no caso de crianças.

O ingresso anual, que inclui cinco parques temáticos (Islands Adventure, Universal Studios, Wet'n Wild, Sea World e Aquatica), sai por US$ 335,95 (R$ 1.000) para adultos e US$ 315,95 (R$ 941,47) para crianças.

Boa notícia. Por enquanto, Sea World, Busch Gardens e Aquatica (seaworld.com), que pertencem ao mesmo grupo, não prevêem aumento de ingressos, segundo sua assessoria de imprensa no Brasil. Desde 13 de fevereiro está em vigor uma promoção que pode garantir até 20% de desconto nas entradas. O ingresso normal (a partir de US$ 75 por um dia no Sea World) deve ser utilizado em até um ano após a compra, enquanto o promocional é válido até 31 de dezembro. Pela tarifa padrão, o visitante pode entrar por quantas vezes quiser em cada parque ao longo de 14 dias. Já pela promoção, o acesso pode ser feito apenas por um dia em cada parque dentro de um período de duas semanas após a compra.