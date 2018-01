Na Finlândia, encontro com Papai Noel Descobrir onde mora o bom velhinho não é fácil. É preciso voar até Helsinque, na Finlândia e, de lá, a Rovaniemi, na Lapônia, onde cruza o Círculo Polar Ártico. Mas vale a pena: o encontro com Papai Noel é garantido (você pode visitar a oficina e o correio) e há uma vila inteira de temática natalina para ser explorada, com árvores repletas de luzinhas, bonecos de neve e, claro, passeios de trenó. Não faltam lojas charmosas, com peças de artesanato local (não deixe Rodolfo descobrir, mas há artigos feitos de rena). Hospede-se na própria vila. Site: www.santaclausvillage.info.