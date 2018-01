Na hora de escolher o hotel, não economize

Entre os hotéis que me hospedei durante a viagem, o Orange County (orangecounty.in), em Kabini, se destaca (desde US$ 500). Ele segue o conceito de ecoresort de selva, com decoração rústico-chique e cabanas com jacuzzi interna. Em Bangalore, o Fortune Park JP Celestial (fortunehotels.in) é um confortável business hotel (a partir de US$ 110 o casal). Já em Hampi, o Royal Orchid Central Kireeti (royalorchidhotels.com), em Hospet, é uma opção sofisticada (US$ 150 o casal). Para Belur e Halebid, o melhor é dormir em Hassan - o Hassan Ashhok (hassanashok.com) é simples, mas com boa comida (US$ 85 o casal). Já em Mysore, o The Windflower Spa & Resorts (www.thewindflower.com) tem o melhor spa (US$ 110).