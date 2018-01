Na Irlanda, subida árdua por São Patrício Dizem que São Patrício jejuou por 40 dias no alto desta montanha cônica de quartzito de 764 metros de altitude, que mais tarde ganhou seu nome e se transformou no mais importante centro de peregrinação da Irlanda. Anualmente mais de 15 mil peregrinos sobem ao topo e rezam na capela ali construída em 1905. No entanto, os registros de uso religioso do local remontam ao século 8, com os vestígios arqueológicos de um pequeno templo.