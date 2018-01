Na Patagônia selvagem

Os pontos altos da rota entre Punta Arenas e Ushuaia são o contato com a vida selvagem e as paisagens isoladas. Para completar, o navio tem cabines confortáveis, mas sem televisão. Um convite para se desligar da vida em terra firme.

As atrações. Na primeira parada, a Baía Ainsworth, fomos recebidos por elefantes marinhos. No dia seguinte, os pinguins das ilhotas Tucker roubaram a cena. Mas o momento mais emocionante ocorreu no Glaciar Pía: vimos 20 avalanches em duas horas. Primeiro, o estrondo. Depois, a coluna de gelo desmorona, deixando cacos brancos no mar. Também naveguei pela Avenida das Geleiras, no Canal de Beagle, e, antes de chegar a Ushuaia, passei pelo Cabo de Hornos e pela Baía de Wulaia, um antigo assentamento indígena.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Roteiros em branco e azul

HIMALAIA - Everest visto de frente

SUÉCIA - Quarto que derrete no calor

NORUEGA - Miniveneza entre os fiordes

CANADÁ - Show de cores

ALASCA - Um verão repleto de blocos de gelo

ANTÁRTIDA - Entre icebergs e pinguins

Melhor época. Entre os meses de setembro e abril.

Quanto custa. Quatro noites no navio Mare Australis: a partir de US$ 1.120, em cabine dupla. Informações: www.australis.com.