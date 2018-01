Na pista, na neve dos Estados Unidos

Vilarejos entre montanhas nevadas, lojinhas e restaurantes badalados. Entre as tantas atividades no gelo, dá para praticar esqui e snowboard ou até pilotar uma moto de neve. O inverno dos Estados Unidos oferece opções para quem gosta de esportes ou simplesmente quer experimentar o clima de alguns dos mais famosos centros de esqui do Hemisfério Norte.

Graças à divulgação constante que promovem no Brasil há quase duas décadas, Aspen e Vail, no Colorado, continuam sendo as mais procuradas por brasileiros, de acordo com as operadoras Interpoint (interpoint.com.br) e Maktour (maktour.com.br), especializadas nesse tipo de viagem. "Mas já vendemos também Steamboat, Telluride, Heavenly e Northstar", diz Heloisa Levy, diretora da Interpoint.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todas essas estações estão entre as 14 que fazem parte do AA SkiClub (aaskiclub.com.br), criado pela American Airlines para promover os destinos de neve no país. O programa, que levou 18 mil brasileiros às estações americanas no inverno passado, completa dez anos de existência no Brasil.

À venda em nove operadoras especializadas, os pacotes são para centros de esqui nos Estados de Utah, Colorado, Wyoming e Califórnia. Com parte aérea pela American, custam desde US$ 3.119 por pessoa em quarto duplo, com sete noites de hotel, seis dias de ski-lift, uma semana de aluguel de carro e assistência de viagem. A temporada começa em 4 de novembro, com a abertura de Keystone, no Colorado.

Aspen é famosa pelo après-ski, atividades além das pistas, como restaurantes, bares e casas noturnas. Fundada em 1940, está ligada a Snowmass desde 1967 - informações em aspensnowmass.com. Há duas temporadas começou em Snowmass uma reformulação, que já rendeu ao vilarejo novos hotéis, restaurantes e lojas.

Distantes pouco mais de 20 quilômetros, Aspen e Snowmass formam um destino único com quatro montanhas de perfis diferentes: Aspen Mountain, Highlands, Buttermilk e Snowmass. Por exemplo, enquanto Snowmass é indicada para crianças, Buttermilk é território de snowboard e sede do ESPN Winter X Games.

Grande conjunto. Vail ostenta a maior área esquiável dos Estados Unidos. São mais de 2 mil hectares, com 32 meios de elevação e 193 pistas, sendo 53% para esquiadores de nível avançado e experts. A apenas 20 quilômetros de Vail, Beaver Creek é procurada pelas atividades para a garotada, como passeios de trenó e patinação no gelo.

Além das duas, no Colorado, o grupo Vail Resorts (snowusa.com) tem Breckenridge e Keystone. As estações ficam a cerca de 60 quilômetros de Vail. Distantes, já na divisa entre Califórnia e Nevada, o grupo possui ainda Heavenly e Northstar.