Na rota das Comic Cons, em busca do orgulho nerd

FÁBIO ROSSINI, O Estado de S.Paulo 21 Outubro 2014 | 02h06

É como se, a qualquer momento, fosse possível dar de cara com Sheldon, Leonard e outros personagens de The Big Bang Theory. O que, a bem da verdade, nem seria assim tão difícil. Nas Comic Cons, convenções de cultura nerd realizadas mundo afora, Star Wars, super-heróis e quadrinhos - assuntos adorados pelos astros da série - são temas discutidos em painéis, fonte de autógrafos e inúmeras selfies. Os eventos são disputadíssimos pelos fãs - e vêm movimentando a economia (e o turismo) das cidades escolhidas como sede.

O elenco da série que catapultou o orgulho nerd participou da principal dessas feiras, a de San Diego, em 2011. Realizada desde 1970, a convenção movimentou algo em torno de US$ 175 milhões na edição deste ano, em julho. Os ingressos (130 mil em 2014, com preços de US$ 35 a US$ 50) desaparecem com meses de antecedência. Em 2015, será de 9 a 12 de julho - fique atento no comic-con.org/cci. No próprio site, dá para escolher e reservar hotéis; um serviço de shuttle leva e busca os participantes em cada um deles.

Outras Comic Cons vieram com o sucesso do evento de San Diego. Este ano, Portugal receberá sua versão pela primeira vez entre 5 e 7 de dezembro, com presença de Natalie Dormer, Margaery Tyrell em Game of Thrones. Os ingressos estão à venda pelo comic-con-portugal.com, a preços desde 15.

Ainda na Europa, a East European Comic Con (www.comic-con.ro/ice) será realizada em Bucareste, na Romênia, em 15 e 16 de novembro. O primeiro dia será dedicado a compra de livros, quadrinhos e artigos com personagens; o último, a encontrar celebridades. Atores de Game of Thrones também confirmaram presença ali, como Miltos Yerolemou, que interpreta Syrio Forel. Ingressos de US$35 e US$45.

Londres, por sua vez, tem como tradição receber os mais talentosos ilustradores do mundo - na edição marcada para 14 e 15 de março de 2015, a grande atração será John Romita Jr., que por 35 anos ilustrou personagens dos quadrinhos Marvel. O site londonsupercomicconvention.com também conta com sugestões de hotéis.

Já na Austrália, o forte do Supanova Pop Culture Expo (supanova.com.au) são as competições de cosplay, em que fãs se fantasiam como seus personagens favoritos. O evento ocorre em seis cidades (Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide e Gold Coast), nos meses de abril, junho e novembro. Em 2012, foram mais de 120 mil participantes.

Brasil. O Brasil também entrou no calendário e receberá este ano a Comic Con Experience (ccxp.com.br) entre 4 e 7 de dezembro, com proposta similar à de San Diego. Sean Astin, de Os Goonies e O Senhor dos Anéis, além de Edgar Vivar (o Senhor Barriga de Chaves) e Giancarlo Esposito, o Gus Fring de Breaking Bad, estão entre os confirmados. O encontro será no Expo Imigrantes, em São Paulo, com ingressos desde R$ 69,99. A convenção geek conta com agência de turismo própria, a CPQ Galleria Viagens (cxp.com.br/viagem/pacotes).