Na Suíça, menos é mais

Qual é a melhor época para visitar o Cânion do Xingó, no Rio São Francisco, na divisa entre Alagoas e Sergipe? (Anna Maria, São Paulo)

Em agosto cessam as chuvas típicas do inverno e o cânion deve estar com níveis altos de água. Mas mesmo no verão não chega a ficar seco. A época mais interessante em Sergipe são as festas juninas: fique três dias em Aracaju, faça um bate-volta a Estância para ver os barcos de fogo e termine com dois ou três dias em Canindé de São Francisco ou Piranhas, no lado alagoano.

Queremos passar 23 dias na Europa em outubro. Pensamos em Paris, Vale do Loire, Londres e Praga. Algo mais? (Ronald, São Paulo)

Voe do Brasil a Viena, passe três dias na cidade. Pegue um trem para Praga, passe outros três. Voe a Londres, para uma estada de uma semana. De lá pegue o Eurostar a Paris; alugue um carro com GPS e vá para o Loire, para três dias baseado num château (sugiro o 7tours.com, que é charmoso e em conta). Termine com uma semana em Paris; voe de volta ao Brasil de lá.