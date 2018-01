Na telinha Pelas mãos de Jorge Amado, eles ganharam vida no papel. Depois, personagens do romancista se tornaram animados em novelas, minisséries e filmes, com adaptações. A vila de Mangue Seco se transformou na fictícia Santana do Agreste para as filmagens de Tieta. Já as aventuras de Dona Flor foram gravadas em Salvador, como manda o livro. Sem abrir mão de seus sabores mais típicos, vida noturna efervescente e, claro, os costumes do candomblé.