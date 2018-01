Na terra dos parreirais, cachaça também tem vez A diversidade dá o tom no vale do Rio das Antas, onde um cenário de montanhas forradas por Mata Atlântica harmoniza com as colinas dos arredores. Os vinhedos combinam com as plantações de cana, o vinho com a cachaça e a massa, pasme, com a rapadura. Verde, exótico e exuberante, eis um ponto fora da curva vinícola de Bento Gonçalves.