Não quer preocupação? Aposte num cruzeiro Nada de mala nas costas, nenhuma preocupação com o horário dos ferries e a possibilidade de percorrer a costa grega com toda a mordomia - o que equivale a jacuzzi, spa, charutos. Se conhecer a Grécia já é um sonho, imagine num cruzeiro assim? Um dos mais modernos navios em mares gregos, o MSC Musica (2006) leva até 3.100 hóspedes - 800 das 1.275 cabines têm varandas. O serviço? Impecável. O funcionário que atende a sua cabine será capaz de reconhecê-lo em qualquer andar que você estiver. A próxima saída do Musica (Veneza, Bari, Olímpia, Santorini, Mikonos, Atenas, Corfu e Dubrovnik) ocorre em 22/6. Sete noites por a partir de US$ 1.890, sem aéreo (como os pacotes abaixo), com a MSC (0--11-5053-8500). Na Crystal Cruises, 11 noites (Veneza, Mikonos, Olímpia, Atenas e Barcelona) por a partir de US$ 5.740. Saída: 12/8. Na Pier 1 (0--11-3078-2474) Na Holand America, 11 noites (Veneza, Mikonos, Santorini, Atenas e Olímpia) por US$ 2.299. Saída: 12/8. Também na Pier 1. Na Costa, 7 noites (Bari, Olímpia, Santorini, Mikonos, Rodes e Dubrovnik) por US$ 1.209. Saídas até novembro. Costa Cruzeiros (0--11-2123-3655) Na Silver Sea, 7 noites (Roma, Sorrento, Dubrovnik, Corfu, Kythira, Mikonos e Atenas) por US$ 5.180. Saída: 28/6. Blue Sea Cruises (0800-21-0270)