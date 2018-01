Não sabe onde se hospedar no Rock in Rio? Veja sugestões

A pouco mais de um mês para o Rock in Rio, um dos festivais de música mais importantes do País, a organização do evento colocou novos ingressos à venda para quem ainda quer ver seu astro favorito. Se você é um dos felizardos a garantir sua entrada, mas ainda não sabe onde se hospedar, fizemos uma seleção de hotéis que ainda têm vagas no período. O evento ocorre em dois finais de semana: de 15 a 17 de setembro e de 21 a 24.

No próprio site do evento há sugestões de hospedagem: 16 hotéis localizados na Barra da Tijuca e adjacências, região próxima a Cidade do Rock. Abaixo, reunimos mais nove opções.

Mas, se você não conseguir comprar seu ingresso, ainda há esperança. Alguns hotéis oferecem hospedagem com ingresso incluído, e a CVC conta com pacotes que incluem ingresso. São quatro tipo de pacotes ­- um deles, um bate-volta com transporte rodoviário, ingresso e seguro, sai por R$ 798 por pessoa. Outro pacote, com uma noite em hotel com café, traslado do hotel para a Cidade do Rock, ingresso e seguro-viagem sai por R$ 998.

Confira as opções de hospedagem, por preço

R$ 280,80

É o preço da suíte individual do Ramada Recreio Shopping, situado a 14 km do Parque Olímpico - local do Rock in Rio - com café da manhã. Já o quarto para um casal, também com café, custa R$ 306,80.

R$326

A apenas 4,5 km da Cidade do Rock, o Promenade Rio Stay disponibiliza uma suíte com duas camas de solteiro, com café da manhã incluído.

R$ 369

No Bourbon Barra Premium Residence, localizado a 10,5 km do evento, para apartamento individual. O duplo custa R$ 425 a diária durante o período do festival.

R$ 347

O Harmonya Hotel, situado a 10 km do Parque Olímpico, disponibilizou um pacote referente a três dias, de 21 a 24 de setembro, o último fim de semana do Rock in Rio. O valor é referente à diária, por pessoa em apartamento duplo, com café da manhã.

R$ 483

Localizado na Avenida das Américas, a diária do apartamento duplo do Best Western Premier Américas Fashion, a 11 km da Cidade do Rock, inclui café da manhã.

R$ 600

Parceiro do festival, o Grand Hyatt Rio de Janeiro, a 12,5 km do evento, ainda tem vagas para o período do festival. O preço é para a acomodação individual, com café. Para o casal, o preço é R$ 650.

R$ 819

A diária da suíte para um casal no Grand Mercure Rio de Janeiro, com café da manhã incluído, sai por R$ 819. O hotel está localizado a apenas 3 km da Cidade do Rock.

R$ 856,01

É o preço da diária para dois no Venit Barra Hotel, um dos hotéis mais próximos à Cidade do Rock, a apenas 1,5 km do evento. Inclui café da manhã.

R$ 909

Este é o preço de uma diária, com café da manhã incluído, para no mínimo duas noites no Sheraton Barra Rio de Janeiro. O hotel está localizado a 14 km da Cidade do Rock e terá um menu gastronômico especial durante o festival.

*Estagiária sob supervisão do editor de Suplementos Daniel Fernandes