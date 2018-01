Não se deixe enganar

" SRC="HTTP://CMS11.ESTADAO.COM.BR/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Próxima de estrear sua quinta temporada, Downton Abbey é transmitida para mais de 200 países e vista por mais de 120 milhões de pessoas – no Brasil, é exibida pelo GNT. Com o sucesso, veio a curiosidade de saber onde ficam as locações do drama que se passa no início do século passado.

Apesar de se tratar de uma cidade fictícia (que seria perto de Yorkshire, no norte da Inglaterra), os produtores da série utilizaram lugares conhecidos pela aristocracia britânica espalhados pela Inglaterra. Cenas interiores são gravadas também nos estúdios Ealing, no sul de Londres, mas não são abertos aos turistas.

A demanda é tamanha que o VisitBritain, órgão do governo responsável pela promoção do Reino Unido no exterior, mantém um site (oesta.do/downtonviagem) dedicado aos pontos de interesse que serviram de locação na série.

Vários fãs têm seguido para a Downton errada, uma cidadezinha homônima à da série, na divisa de Wiltshire e Dorset, no oeste da Inglaterra. Tal localidade, contudo, não tem relação com o seriado. Tudo bem, a gente facilita as coisas para você.

Veja, a seguir, os lugares que nenhum fã que se preze pode deixar de visitar:

Highclere Castle, Hampshire

Um tour pelo castelo, a principal e mais icônica locação da série, é essencial para qualquer fã. É ele, por sinal, que aparece na abertura. A casa dos Crawley e seus empregados pertence, na vida real, à mesma família (de sobrenome Carnarvon) desde 1679, tem 300 quartos e fica a uma hora e meia de Londres. Os visitantes têm livre acesso e podem conhecer corredores, sala de jantar, biblioteca (com mais de 6 mil livros), quartos e a sala de música onde muitas das cenas foram gravadas. Guias estão em cada ambiente contando histórias curiosas. Os turistas têm também permissão para conhecer o jardim e o entorno do castelo. Calce sapatos confortáveis e compre o ingresso (cerca de R$ 50) com antecedência, já que a procura é grande.

Lincoln Castle, Lincolnshire

Este foi o cenário em que John Bates (Brendan Coyle) acabou sendo preso na terceira temporada. Na série a prisão fica em York, mas as cenas foram gravadas no interior do Lincoln Castle, que fica algumas horas ao sul dessa cidade. O local abriga a Magna Carta de Lincoln, que data de 1215. Parcialmente fechado para reformas, o castelo continua aberto aos visitantes (ingressos custam em torno de R$ 8).

Cotswolds

Linda área ao oeste da Inglaterra, pontuada por paisagens rurais e cidades históricas. Foi lá que, na segunda temporada, Lady Sybil (Jessica Brown Findlay) fugiu com o seu amado, o chofer Branson (Allen Leech). O casal foi para Swinbrook, em Oxfordshire, onde gravaram algumas cenas no “pub butique” Swan Inn, que oferece hospedagem em 11 quartos.

Bampton, Oxfordshire

A pequena cidade se tornou um pedaço do que seria Yorkshire na série. Aqui está a igreja St. Mary’s, frequentada pela família e seus empregados. O elegante hotel cinco-estrelas Vineyard at Stockcross é onde, dizem, Violet Crawley (Maggie Smith) teria se hospedado durante as filmagens.

Henley-on-Thames, Oxfordshire

A cidadezinha ostenta uma longa história, que remonta ao século 12, e está cercada por incríveis paisagens às margens do Rio Tâmisa. Aqui você poderá visitar Greys Court, mostrado na terceira temporada como Downton Place, a casa que teria sido a segunda residência da família Crawley, caso eles tivessem ido à falência.

The Historic Dockyard

Chatham, Kent

Parte da quarta temporada foi filmada no local, que abriga um museu marítimo e fica na região de Medway, em Kent, sudoeste do país. No segundo episódio da nova temporada, Lady Rose MacClare (Lily James) está no mercado com James Kent (Ed Speleers), bem aqui.